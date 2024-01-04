Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 10:54
AÇIĞA ALINAN 445 POLİS
suç ve cezalara ilişkin esaslar MADDE 38- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez .... Eğer 17/25 aralık öncesi esas alınıyorsa bu kanun devreye girer

Ahmet126327
Aday Memur
04 Ocak 2024 10:55
İSTANBUL 3. İDARE MAHKEMESİ 2021/746 Esas ve 2022/297 Karar - Hakkında EA/SC şeklinde kod - Adli soruşturma (takipsizlik) Bulunup Bakan onayı ile ihraç edilen polis müvekkilin göreve iadesine karar verilmiştir. Gerekçe : Fişleme şeklindeki kodlama, tek başına delil olamaz.

Ahmet126327
Aday Memur
04 Ocak 2024 11:01
ANAYASA MAHKEMESİ GÜNCEL KARAR 47. Paragraf: Garson kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kart içinde A5 olarak kodlanma mahkumiyet için yeterli olmayıp ayrıca destekleyici bir ifade yahut başkaca bilgi ve belgeler bulunmalıdır Başvuru No: 2019/14914 Karar: 10/5/2023
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