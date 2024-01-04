Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 11:33
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği

Yerler bugün belli oldu. Çkys ye düşme tahmini ne zaman olur


selensoytekin
Aday Memur
04 Ocak 2024 12:24

acil bekliyoruz

Toplam 1 mesaj

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