Merhaba ben Hava Kuvvetlerin de Astsubayım ve benim bu 5. Yılım periyodik muayene sırasında kalbimde genetik bir hastalık olduğu ortaya çıktı. Myo?luyum ve okula girerken böyle bir hastalıktan haberim bile yoktu periyodik muayeneye gidene kadarda en ufak belirtisi vs hiçbir sıkıntım yoktu halada yok. Polislerin yönetmeliğinden atılma sebebi olmayan bu hastalık bizim yönetmeliğimizde TSK? da görev yapamaz raporu verip ben kesin olarak meslekten atmaktadır 10 yılı doldurmadığım için emekli olamıyorum. Genetik bir hastalık olduğu için muhafız sınıftan geri hizmet veya yardımcı sınıflara geçiş yapamıyorum ve hiçbir şekilde en ufak hak talep edemiyorum bildiğiniz bomboş atılıyorum en azından bana söylenen bunlar. Hemşirelik mezunuyum ama okuduğum branş ve ihtisasım yüzünden atanamıyorum . Tamamen önüm kapanmış durumda benimle benzer durum yaşayan veya bu konular hakkında bilgisi olan abilerim ve kardeşlerim bana tecrübe ve bilgilerini aktarırsa mutlu olurum

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