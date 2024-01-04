Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 11:46
Milli Saraylar

dostlar başvuru yapıp mülakata kalan var mı ?

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçilerKİT taşeronları tek başlıkta

Sözlük

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