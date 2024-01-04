Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han



Becayiş istiyor
04 Ocak 2024 11:55
Becayiş Dilekçem Onaylandıktan Sonra Çalıştığım Kurumdan Ayrılış

Arkadaşlar becayiş dilekçesi vereceğim en geç 15 gün içinde sonuçlanıyormuş. Eğer olumsuz bir durum olmazsa dilekçeme olumlu cevap geldikten sonra çalıştığım kurumdan en geç kaç gün içinde ayrılmalıyım? Karşı tarafta ne zaman işe başlarım

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