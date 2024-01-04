Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 12:34
Haziran tayini?

Haziranda tayin isteme hakkım olacak diyelim istedim yerleştim 1-2 ay sonrasına ya da 3-4 ay sonrasına eş durumu yapabiliyor muyum 2 yıl beklemem gerekiyor mu?

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