Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


04 Ocak 2024 12:37
08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.

08.09.99 sonrası işe girip şu anda 7000-8000-9000-10000 gün primi olan çalışanlar var bu insanlar primine bakılmaksızın 15000-16000 gün prim ile 60-65 yaşında emekli olacak bu nasıl bir adalettir böyle? Buna izin verenler nasıl yatacaklar bu kul hakları ile, bi tarafı EYT ile 38-43 yaş 5900 gün ile emekli et hatta primin yoksa borçlan bi tarafa primin şu anda 10000 gün olsa bile çalış,60-65 yaşında 15-16000 gün prim ile emekli ol demek ne kadar adaletsizce bir durumdur böyle, bu durumda olan arkadaşlar lütfen konu hakkında emadder e destek olunuz, ne diyelim Allahında vardır bi hesabı, bizler EYT liler gibi olmayan primi borçlanıp erken yaşta emekli olmak istemiyoruz bizler eski yasadaki gibi neden kademe yok diyoruz, çoğumuzun primi fazlasıyla var zaten, EYT öncesi 08.09.99 ile sonrası arasında olan 2 yıl kademeli emeklilik bi anda neden kadınlardan 20 erkeklerde 17 yıla çıktı bunun hesabını soruyoruz.

Saygılar herkese.

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