Adalet Bakanımız referansı alırız değerlendirecek komisyondur dedi

Sayın Adalet Bakanımız öyle bir açıklama yaptı ki bugüne kadar sınav için verdiğim emeklere üzüldüm gerçekten. Bize referanslar gelir biz bunu komisyona veririz ilgili komisyon değerlendirir kararı onlar verir dedi. O zaman mülakatta neden soru soruluyor sayın Bakan? Liyakat diyorsun ve sonrasında talep alırız komisyon değerlendirir diyorsunuz. Biz mülakatta genel kültür ve mevzuattan sorumlu olduğumuzu düşünüyorduk. Gerçekten koca Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı bu kadar normal torpili meşrulaştırmamalı. Önemli olan " Liyakat " olacak olsa kimsenin referansına bakılmaz. Adam , Bakan yardımcısını Adalet Akademisinde görüyor sonra numarasını alıp mesaj atıyor mülakatım vardı diye. Biz mülakatı mülakat salonlarında komisyon yapar sanardık. 24 yıldır hükümeti destekleyen biri olarak elbette torpil denen şeyin olduğunu da bilerek bir Bakanın yine de bu kadar meşrulaştırması tüm sınav için emeklerimi ziyan etti yine de Allah büyüktür diyorum . Bu olay Milli Eğitim Bakanlığında olsa çok farklı tepkiler gelirdi. Ama bizim Bakanlık personeli gerçekten hakkını aramıyor.

Sayın Adalet Bakanımız öyle bir açıklama yaptı ki bugüne kadar sınav için verdiğim emeklere üzüldüm gerçekten. Bize referanslar gelir biz bunu komisyona veririz ilgili komisyon değerlendirir kararı onlar verir dedi. O zaman mülakatta neden soru soruluyor sayın Bakan? Liyakat diyorsun ve sonrasında talep alırız komisyon değerlendirir diyorsunuz. Biz mülakatta genel kültür ve mevzuattan sorumlu olduğumuzu düşünüyorduk. Gerçekten koca Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanı bu kadar normal torpili meşrulaştırmamalı. Önemli olan " Liyakat " olacak olsa kimsenin referansına bakılmaz. Adam , Bakan yardımcısını Adalet Akademisinde görüyor sonra numarasını alıp mesaj atıyor mülakatım vardı diye. Biz mülakatı mülakat salonlarında komisyon yapar sanardık. 24 yıldır hükümeti destekleyen biri olarak elbette torpil denen şeyin olduğunu da bilerek bir Bakanın yine de bu kadar meşrulaştırması tüm sınav için emeklerimi ziyan etti yine de Allah büyüktür diyorum . Bu olay Milli Eğitim Bakanlığında olsa çok farklı tepkiler gelirdi. Ama bizim Bakanlık personeli gerçekten hakkını aramıyor.