Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 13:32
Sözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?
GSB yeni sözleşmeli personel alımı ilanı yaptı. Buraya başvurup işe başlarsak ardından da Kpss'de yeterli puanı alıp öğretmenlik atamasına hak kazanırsak bu süreçte 1 yıl beklemek gibi bir engele takılır mıyız bununla ilgili bilgilendirme yapabilecek olan var mı?

Dol8311
Aday Memur
04 Ocak 2024 13:39

Branş aynı olmadığı için ceza alırsınız


Dol8311
Aday Memur
04 Ocak 2024 13:41

Sevgili kardeşim buraya sormanın anlami yok aç 657 oku yaptırımlar açıkça yazıyor.


Koismu
04 Ocak 2024 13:41
Nasıl bir ceza açıklayabilir misiniz?
Dol8311, 1 saat önce

Branş aynı olmadığı için ceza alırsınız

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite Sözleşmeli Büro Personeli yer değişikliğiÜniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.Merkezi alımSözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?büro personeli- veznedarDSİ'de yapılan haksızlıkSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan TayinKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Üniversitede destek personeli4B Destek Personeli Temizlik Önlisans Kadro

Sözlük

boş yapmak 2 baklacan 3 zeki demirkubuz 2 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 2 papirüs 2 omayraaa 1 bayılmak 2 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 1 İki Uçağın Çarpışması 2 İnsan detoksu 3

Son Haberler

Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecekİBB, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında bir apartmanı yıktıVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüMersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısındaFenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!