Sözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?

GSB yeni sözleşmeli personel alımı ilanı yaptı. Buraya başvurup işe başlarsak ardından da Kpss'de yeterli puanı alıp öğretmenlik atamasına hak kazanırsak bu süreçte 1 yıl beklemek gibi bir engele takılır mıyız bununla ilgili bilgilendirme yapabilecek olan var mı?

GSB yeni sözleşmeli personel alımı ilanı yaptı. Buraya başvurup işe başlarsak ardından da Kpss'de yeterli puanı alıp öğretmenlik atamasına hak kazanırsak bu süreçte 1 yıl beklemek gibi bir engele takılır mıyız bununla ilgili bilgilendirme yapabilecek olan var mı?