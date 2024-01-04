Seyyanen Zamın maaş farkı verilecek mi

Maaş farkını geçtim seyyanene zam verilmeyecek diyen hatta ve hatta seynanen 8000 bin tl bitti bu yıl hiç verilmeyecek diyen süperzekalar var hocam. O tipler varken bu arkadaşın sorusunu normal görüyorum.

Sorunun cevabı seyyanen diye bişey yok artık o bizim maaşımızın parçası doğal olarak maaş farkı da verilecek.