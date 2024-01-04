Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 13:37
Seyyanen Zamın maaş farkı verilecek mi

Geçen dönemde verilen seyyanen zammın farkını alamamıştık bu dönemde zam geleceği için maaş farkı verilecek mi bilgisi olan var mı ?


r.diyojen
Genel Müdür
04 Ocak 2024 13:43

Size verilmeyecek. Okuduğu kanun maddesini yorumlayamayan, yorumlayan insanların yorumlarını anlayamayan kişilerin kamudan ihraç edilmesi gerekir.


goztepe1923
Aday Memur
04 Ocak 2024 13:48

Maaş farkını geçtim seyyanene zam verilmeyecek diyen hatta ve hatta seynanen 8000 bin tl bitti bu yıl hiç verilmeyecek diyen süperzekalar var hocam. O tipler varken bu arkadaşın sorusunu normal görüyorum.

Sorunun cevabı seyyanen diye bişey yok artık o bizim maaşımızın parçası doğal olarak maaş farkı da verilecek.

r.diyojen, 1 saat önce

Size verilmeyecek. Okuduğu kanun maddesini yorumlayamayan, yorumlayan insanların yorumlarını anlayamayan kişilerin kamudan ihraç edilmesi gerekir.


r.diyojen
Genel Müdür
04 Ocak 2024 14:02

Çok yorulduk anlatmaktan.. Korkum diye diye seyyaneni maaştan ayıracaklar, maaş içinde bir kalem olduğunu bir türlü anlatamadık.

goztepe1923, 1 saat önce

Maaş farkını geçtim seyyanene zam verilmeyecek diyen hatta ve hatta seynanen 8000 bin tl bitti bu yıl hiç verilmeyecek diyen süperzekalar var hocam. O tipler varken bu arkadaşın sorusunu normal görüyorum.

Sorunun cevabı seyyanen diye bişey yok artık o bizim maaşımızın parçası doğal olarak maaş farkı da verilecek.

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