Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 13:37
Pöh alımı

Selamün Aleyküm polis abiler bu yıl dışarıdan pöh alımı , komiser yardımcısı alımı olur mu duyum alan var mı şimdiden teşekkürler hepinize hayırlı görevler

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