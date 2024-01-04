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Editörler : Lanet


04 Ocak 2024 13:59
Klimadan kötü koku gelme sorunsalı.

2023 yılı içerisinde Lg marka klima aldım sıfır, servis geldi taktı. Bir klimada ikinci el aldım aynı anda Arçelik marka. LG marka klima sıfır olmasına rağmen pis bir koku geliyor. Diğer Arçelik marka kullanılmış olmasına rağmen koku gelmiyor. İkiside inverter klima bu koku sorununu nasıl çözerim. Servisi aradım koku sıfır olduğu için geliyor zamanla gelmeyecek dedi ama 6 -7 ay oldu halen geliyor.

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