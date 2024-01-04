Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 14:04
Ocak ayında emekli olacaklar

Arkadaşlar emekli olmaya karar verdim. Bilgisi olanlara bir kaç sorum var. Ocak 16 dilekçe verip Şubat maaşını alıp ilişik kesmeyi düşünüyorum Seçimden önce ikramiye yatarmı. Bide bu son gelen zamlar ikramiye ye o orandamı zam gelecek


sancak bayrak
Şef
04 Ocak 2024 14:14

Yılın ilk aylarında emekli olan sayısı çok oldu için ikramiye gecikebilir.normalde 25- 30 gün içinde ikramiye hesaba yatıyor,bı de seçimden sonra ikramiye hakkında çokça söylentiler vardı.karar verdiysen hiç bekleme seçimden önce ikramiye yi almaya bak.


orhanzay
Müsteşar Yardımcısı
04 Ocak 2024 14:15

HAYIRLI OLSUN.

-DİLEKÇENİZİ VERDİĞİNİZ GÜNDEN SONRA 30 GÜN İÇİNDE İLİŞİĞİNİZ KESİLİR.

-16 OCAKTA VERİRSENİZ 16 ŞUBATTA İLİŞİĞİNİ KESİN DİYE EMEKLİLİK ONAYINIZ ÇIKAR.

-İKRAMİYE 1 AY İÇİNDE YATAR. NORMAL ŞARTLARDA

-PBS DE YAZAN İKRAMİYENİZİ 1,5 İLE ÇARPIN


İstnblpol
Aday Memur
04 Ocak 2024 14:20

Tşkr ederim arkadaşlar malum seçimden sonra paranın degeri aynı olmayacak gibi personele sordum 45 günü bulabilir dediler.Bide ben o hazine bonosu işine pek inanmıyorum daha öncede çıkmıştı bence balon


Aslanbey1453
Genel Müdür
04 Ocak 2024 14:25
Aralık 15de dilekçe versenuy Ocak Zamlari ve Katsayısı hakedersiniz. Kasım'da yaş haddinden Emekli olan arkadaşa 10gunde ikramiye ödendi.

İstnblpol
Aday Memur
04 Ocak 2024 14:29

Devrem 34 gün iznim var onu kullanıyorum benim amacım şubat maaşını ve silah değişimi konusundan yararlanmak (cz değişimi) sıra sanırım bize geldi ama ikramiye geç yatarsa seçimden sonra ne olacağı belli degil ocak ayında çok dilekçe veren olduğundan uzarmı kaygısındayım

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıAçığa Alınma bilgisi mevcut 1000 3000 kişiden bahsediliyor. Egm Fetö idari soruşturmaTerör/Operasyon tazminatlarıEmeklik 60 yaşa çıkarılmış...Milliyetçi polisler neden açığa alındı?Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mesleği bırakmakPolisin maaşı %49,25 zam

Sözlük

Baltık Denizi 1 boş yapmak 2 baltık denizi anomalisi 1 Sen Evlatlıksın 3 lovelock mağarası 1 hamsi tava 2 röportaj serisi 24 coşkun sabah 5 ölmeyen aşk 5 dünyanın en fakir ülkesi 5

Son Haberler

Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecekİBB, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında bir apartmanı yıktıVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüMersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısındaFenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!