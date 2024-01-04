KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 14:06
Akdeniz üniversitesi adama göre kadro

Üniversitenin açtığı ilanda büro personeli muhasebe için aranan niteliklere muhtasar beyanname eğitimi almış olmak şartı var.sacma ve mantıksız nedenmiş tüm muhasebeciler zaten üniversitede bunun eğitimini alırlar ama ayrı bir ders olmadığı için belgelendiremezler. En büyük saçmalık ise üniversiteler muhtasar beyanname düzenlemeler çünkü vergiye tabi değiller.onu yapacağına adamın adını soyadını yazsa daha iyiydi

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