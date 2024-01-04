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Editörler : F16 Gökçen


04 Ocak 2024 14:14
Cem Yılmaz şakası gibi : Emekliyi enflasyona ezdirmedik...!

Emekli tarihin en rezil durumunda...!

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