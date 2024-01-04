Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 14:17
Kalkınmada Öncelikli Bölge Terfisi Sözleşmeli Personel

Arkadaşlar sözleşmeli personel olarak çalıştığımız yıllara ait kalkınmada öncelikli bölge terfisi alabilmemiz hususunda ki mahkeme kararına rağmen neden bir türlü uygulamaya geçilmiyor ?

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