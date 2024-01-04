Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 14:18
2016 Yılında Verilen ilave 1 derece hakkı

Arkadaşlar 2016 yılında tarafımıza verilen ilave 1 derece uygulaması için şu an görev yaptığım kuruma dilekçe verdim.Fakat o dönem 399 a tabi olduğumuz gerekçesi ile bu haktan faydalanamayacağımı tarafıma bildirdiler.

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