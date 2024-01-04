Eş durumu hakkında acil bir soru.

Merhaba ben başvurumu yaptım henüz onay vs yapılmadı ama belgelere bakarken dikkatimi çeken bir şey oldu. Faaliyet belgesinde yazan şirket adresiyle imza sirküsündeki adres farklı. Aynı şehir aynı ilçe ama şirket taşınmış o süre içinde yani. İmza sirküsü 2021 tarihli. Ama kaşedeki belgelerdeki adres yeni adres yani. Sorun oluşturur mu sizce?

Merhaba ben başvurumu yaptım henüz onay vs yapılmadı ama belgelere bakarken dikkatimi çeken bir şey oldu. Faaliyet belgesinde yazan şirket adresiyle imza sirküsündeki adres farklı. Aynı şehir aynı ilçe ama şirket taşınmış o süre içinde yani. İmza sirküsü 2021 tarihli. Ama kaşedeki belgelerdeki adres yeni adres yani. Sorun oluşturur mu sizce?