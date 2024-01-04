Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 14:30
Eş durumu hakkında acil bir soru.
Merhaba ben başvurumu yaptım henüz onay vs yapılmadı ama belgelere bakarken dikkatimi çeken bir şey oldu. Faaliyet belgesinde yazan şirket adresiyle imza sirküsündeki adres farklı. Aynı şehir aynı ilçe ama şirket taşınmış o süre içinde yani. İmza sirküsü 2021 tarihli. Ama kaşedeki belgelerdeki adres yeni adres yani. Sorun oluşturur mu sizce?

Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 14:38

Birşey olmaz , sen sonunda kendi kendine böyle düşüne düşüne iş çıkaracaksın :))) takma böyle ufak ayrıntıları, ilçe il aynıysa sorun olmaz


sinelt
Genel Müdür
04 Ocak 2024 14:43
:D valla hocam ya. Ne yapayım insan beklerken stresten her şeyi düşünüyor valla. Teşekkür ederim :)
Prettyhatun, 29 dk. önce

Birşey olmaz , sen sonunda kendi kendine böyle düşüne düşüne iş çıkaracaksın :))) takma böyle ufak ayrıntıları, ilçe il aynıysa sorun olmaz

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