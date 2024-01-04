Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 14:31
RAMAZAN CAN

Arkadaşlar sayın ramazan can'ın telefon numarası kimde var şu bizim tayin işlerine de yardımcı olamaz mı :)


psikologunuz0010
Aday Memur
04 Ocak 2024 14:56
Acınacak halimize gülüyoruz

kamuz01
Memur
04 Ocak 2024 15:00

malesef öyle bu ülkede torpil belası hiçbir zaman bitmez.

psikologunuz0010, 11 dk. önce
Acınacak halimize gülüyoruz
Toplam 2 mesaj

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