Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 14:41
Sözleşmeli Sağlık teknikeri maaşları ne oldu

Bilgisi olan varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

2023 Aralık Ayı EnflasyonuEn Çok ve En Ağır Şartlarda Çalışan Polisin Maaşı6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Halkın memur maaşından alıp veremediği nedir?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Ocak Memur Maaş Zam Oranı %49.24Birşeyden de memnun olun.yeter artıkOcak ayı enflasyonu?Maaş Hesaplama Robotu

Sözlük

Şikayet et butonu 1 tanrı elçisi 10 kozyrev aynaları 1 Dinlediğim şarkı 4 boş yapmak 2 nd filtre 3 halay 11 papirüs 2 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 1 İki Uçağın Çarpışması 2

Son Haberler

Yılın 8 Nisan'daki ilk Güneş tutulması yalnızca Amerika kıtasından izlenebilecekİBB, Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında bir apartmanı yıktıVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüMersin'de intern doktoru tüfekle yaralayan sanık hakim karşısındaFenerbahçe'de ayrılık listesi belirlendi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!