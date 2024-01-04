Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 14:49
Referanssız tayin hakkı.

Mevzuatta belirtilen hususlara ilişkin yapılan geçici görevlendirme veya naklen atama tayin işlemleri, referansı olan kimi personel için prosedür dışında (dilekçesiz, başvurusuz) yapılabilirken, ilgili prosedürlere uyan personel neden bu mevzuat hükümlerinden faydalanamamaktadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dediğimiz halde neden insanı insanca yaşatmak hakkını sağlayamıyoruz? Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın şiarı herkesin dilinde dolaşıyor ancak aksini yapmaktan geri durmuyoruz. Bir şeyler yapmak için neden birilerine ihtiyaç duymak zorunda kalıyoruz kanuni bir hak olan referanssız tayin hakkından faydalanmamak bu kadar zor bir şey midir? doğrusu merak etmekteyim..

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