Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora Eğitimi hk.

Merhaba,

Öncelikle, aynı devlet üniversitesindeki 10 yarıyıllık bir bölümden mezun oldum ve ardından aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım. Ayrıca, aynı üniversitenin açık öğretim fakültesinde lisans programına devam ediyorum ve şu an 3. sınıfta öğrenim görüyorum.

Şimdi, bu süreçlere ek olarak, aynı üniversitede bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt olmak istiyorum. Ancak, gelecek dönemde bütünleşik doktora programına başlayacağım ve bu durumda, aynı anda tezsiz yüksek lisans ile bütünleşik doktora programlarını aynı üniversitede aynı anda yapılabilirliği konusunda bilgi sahibi olmak istiyorum. Araştırmalarım, bu tür eş zamanlı programların mümkün olduğunu gösteriyor, ancak benzer bir durumu yaşamış veya bilgisi olan biri var mı, bilgi verebilirse çok sevinirim. Ayrıca, bu eğitim stratejisinin uygulanabilirliği ve gelecek yılda aynı anda lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi ve akademisyen olarak devam etme planımın zorlayıcı olup olmayacağı konusunda tavsiyeleriniz varsa dinlemekten memnun olurum.

Bu yoğun eğitim programının başarıyla sürdürülebilirliği ve uyumluluğu hakkında değerli görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.