Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 15:18
İller Arası Hk. Bilgi

Merhaba arkadaşlar 2024 ocak iller arası ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben tek bir ile tercih verdim ama 2023 Kasım Aralık bilge hizmet grupları tablosunda şıan bulunduğum ille aynı gruptaydı biraz da nasışsa reddedilir diye yaptım. Ama dün yhgm sitesinden Ocak Şubat hizmet grupları yayımlanmış ve benim çalıştığım il bir grup çıkarken tayin istediğim yer bir grup inerek alt bölgemde kalmış. Sorma istediğim bu ocak iller arası tayini 2024 ocak şubat tablosuna göre mi yapılacak? İlan metninde buna dair bir şey yazmıyor başka yerde de bulamadım.


afilun
Memur
04 Ocak 2024 15:28

İller arası atamada bölge hiz grup bakılmaz. Sadece alt bölge tayinlerinde geçerlidir


kitlendik
Şef
04 Ocak 2024 15:39

Evet öyleymiş az önce başkasından öğrendim ve böyle bir şeyi nasıl bilmem hayret ettim.peki neye göre yapılıyor tamamen kurumun doluluğuna göre mi?

afilun, 2 saat önce

İller arası atamada bölge hiz grup bakılmaz. Sadece alt bölge tayinlerinde geçerlidir

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