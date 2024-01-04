Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 15:58
Maaş robotu hk.

Toplu sözleşme mutabakat metninde uzlaşılan konular yönünden yazı işleri müdürü tarafından alınan zam ve tazminat kısmındaki 175 puanlık dilime ek olarak 2024 Ocak ayı itibariyle alınmak üzere 20 puan eklenmesine karar verilldi.

Bu ekleme maaş robotuna eklendi mi ? Sanırım eklenmemiş henüz açıklama kısmında görünmüyor ?

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