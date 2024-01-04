Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 16:10
Sağlık Mazeret Tayini Başvuru Ekranı

Mebbiste saglik mazereti basvuru ekraninda; Açıklama, teşhis ve karar bölümleri var. Bu bölumlere ne yazacagiz?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
04 Ocak 2024 16:23

Raporda ki teşhis için yazacaksiniz

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