KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Ocak 2024 16:14
2024/1 KPSS Tercihleri

Arkadaşlar merhaba,

2024/1 tercihlerinde 2022 puanı mı kullanılacak?

2024 KPSS'den önce mi olur tercihler?

Sanırım daha önceki yıllarda KPSS'den önce olmuştu, orada atanmayı bekleyenler var mı aramızda?


Meta55
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 16:21
2024 KPSS sınavından önce olur atamalar. Evet 2022 puanı kullanılır.

sgkolik
Aday Memur
04 Ocak 2024 16:22

2022 puanı son kez merkezi atamada kullanılacak.

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