Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 16:16
Tayin nedeniyle ek bordro yapıldı ama maaşım 10 günü geçmesine rağmen yatmadı

tayin nedeniyle 2023 aralık ayında başlayış yaptım, bir sonraki hafta maaşımın yapıldığı ve maliyeye gönderildiği söylendi. ancak bugün itibariyle yatan bir maaş ya da e-devlette bir bordro yok. bir sorun mu vardır ya da ne zaman yatar acaba bilgisi olan var mı?

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