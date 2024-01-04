Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 16:19
Psikiyatriden silahı alınan personel

Arkadaşlar merhaba. Bir konudan dolayı kurumum tarafından psikiyatriye sevk edildim ve silahım tedbir amaçlı alındı. Şark ilinde çalışıyorum ve 3 aydır terör tazminatı alamıyorum. Çalıştığım halde terör tazminatımın kesilmesi usule uygun mu? Lütfen bilgisi olanlar cevaplasın. Herkese iyi günler.

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