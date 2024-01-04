Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Ocak 2024 16:32
Askerlik Başvurusu Güncellenip Celp Dönemi Değiştirme

Tecil hakkım bittigi için Ekim ayında yedek subaylıga basvurdum ve subat celbinde gelicek.

08.02.2024 seklinde gözüküyo gideceğïm tarih.

Ayları sırayla subat mart nisan seklinde secmistim.

Ancak suan sözlesmeli mühendis olarak işe başlama durumum var.Şubat ayına kadar askerlik bilgilerimi güncelleyip bi sonraki celp döneminden baslicak sekilde ayları tekrar secebilir miyim yoksa subatta gidecegim kesin midir ?

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