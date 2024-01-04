Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 16:49
Normu fazla olan bir kurumdan öğretmen tayin isterse muhtemelen boşalacak kurum diye gözükür mü?

Normu iki olan bir kurumda 3 kişi var. 1 kişi özür durumundan tayin isterse o isteyen kişi için diğer illerdeki özür durumu tayin isteyenlerine muhtemelen boşalacak okul diye gözükür mü? Tayin isteyen kişinin kurumunu muhtemelen boşalacak okul diye görürler mi yani?

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