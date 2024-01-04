Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 16:53
Kadro derecesi 4. Olan icra katibinin maaş hesabında özel hizmet tazminatı gösterge oranı kaç olmalı

Kadro derecem 4. , derece kademem 4/2'i 13 yıllık icra katibiyim, özel hizmet tazminatımda gösterge-oranım kaç olması gerekiyor, kadro derecemin 4 olması özel hizmet tazminatımdaki gösterge oranını etkiler mi ayrıca, memurlar.net'De maaş hesabı yapılırken icra katipleri için 4. decere kadro derecesi 1-4 olanlar icra katibi, ayrıca 4 derece yüksek öğrenim mezunu icra katibi olarak iki ayrı hesaplama yöntemi var bu hesaplamalar arasında özel hizmet tazminatı ve ek gösterge aylığında farklılıklar oluşuyor, kadro derecesi bu durumu etkiler mi ?

Çok Yazılan Konular

CTE GYS ve UDS Ne zaman açıklanacak?Görevde Yükselme Sınavı - Acilen HaberleştirilmeliBoşandıktan sonra tekrar eski yerime gönderilir miyim ?Adalet Bakanımız referansı alırız değerlendirecek komisyondur dedi Çotanak lütfen bunu haber yapar mısın?Kurumlar arası geçişUyan ey Adalet Bakanlığı PersoneliCezaevi personeli ve sorunları..Kadro Sonrası Kurum DeğişikliğiGYS de Mülakatlar kaldırılsın

Sözlük

Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 2 halay 11 ios 17.3 1 hangi dağda kurt öldü 1 nil 2 lovelock mağarası 1 çay kaşığı ile verip kepçe ile almak 4 Canım sıkıldı 2 fatih altaylı 1 eşcinsel 7

Son Haberler

Togg'da genel siparişler başlıyor'Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun oluyor'Zamda anlaşamayan ev sahibi kapıyı söküp elektriği kestiSaç sakal kesiminin de 'lüks' tarifesi çıktıAYM üyesinden tartışmalı paylaşım

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!