Eş durumu sigorta süresi.

Eşim son 2 yılda 360 gün şartına uyuyor. Ama 25 ekim den itibaren tayin isteyeceğim ilde sigortası yatıyor. Şimdi müdür yardımcımız aradı gitmek istediğimiz ilde 1 yıl sigortalı olması gerekmiyor muydu diye bana sordu. Böyle bir kural yok diye biliyorum ama net bilen varsa içime su serperse çok sevinirim.

Eşim son 2 yılda 360 gün şartına uyuyor. Ama 25 ekim den itibaren tayin isteyeceğim ilde sigortası yatıyor. Şimdi müdür yardımcımız aradı gitmek istediğimiz ilde 1 yıl sigortalı olması gerekmiyor muydu diye bana sordu. Böyle bir kural yok diye biliyorum ama net bilen varsa içime su serperse çok sevinirim.