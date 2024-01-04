Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 16:57
Eş durumu sigorta süresi.
Eşim son 2 yılda 360 gün şartına uyuyor. Ama 25 ekim den itibaren tayin isteyeceğim ilde sigortası yatıyor. Şimdi müdür yardımcımız aradı gitmek istediğimiz ilde 1 yıl sigortalı olması gerekmiyor muydu diye bana sordu. Böyle bir kural yok diye biliyorum ama net bilen varsa içime su serperse çok sevinirim.

Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 17:29

Yok hocam:) o ilde şuan çalışması yeterli , geriye dönük nerde yattığı önemli değil, zaten bunlar nasıl müdür oluyor bilmiyorum, bunu bile bilmeyen açıp kılavuz okumayan müdür


sinelt
Genel Müdür
04 Ocak 2024 17:31
Ya valla hocam arayıp özellikle onu sorunca insan bilse bile Bi acaba mı diyor gerçekten. Tekrar Bi araştırıp baktım falan aradım dedim öyle bir şey yokmuş hocam dedim hala iyi hocam inşallah ilden falan dönmez vs diye strese sokuyor. Hayırlısıyla Bi onaylansa da rahat Bi nefes alsam. Siz de sağolun bu arada iki seferdir imdadıma koşuyosunuz :)
Prettyhatun, 1 saat önce

Yok hocam:) o ilde şuan çalışması yeterli , geriye dönük nerde yattığı önemli değil, zaten bunlar nasıl müdür oluyor bilmiyorum, bunu bile bilmeyen açıp kılavuz okumayan müdür


Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 17:34

Hayırlısı olsun hocam şimdiden asıl önemli olan umarım kadro açılır istediğiniz okula yerleşirsiniz


sinelt
Genel Müdür
04 Ocak 2024 17:36
İnşallah hocam dileyen herkesin olur umarım.
Prettyhatun, 1 saat önce

Hayırlısı olsun hocam şimdiden asıl önemli olan umarım kadro açılır istediğiniz okula yerleşirsiniz

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