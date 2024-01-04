Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ocak 2024 17:21
3600 EK GÖSTERGE ADALETSİZLİĞİ

Devlet memurlarının emekli aylık ve tazminatlarının artırılması amacıyla ?3600 ek gösterge? adıyla anılan ve 05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7417 sayılı Kanunla sınıflar ve kadrolar arasında oluşturulan adaletsizlik bir an önce giderilmelidir. Hali hazırda memurlar.net'de dahil olmak üzere sendikalar da konuyu yeterince gündeme getirmiyorlar. Cumhurbaşkanı, eski ve yeni bakanlar söz verdi ama kimse sözünün arkasında değil yok mu bu işin takipçisi olacak birileri?


Prettyhatun
Şube Müdürü
04 Ocak 2024 17:23

Napıcaksınız ek göstergeyi?

2008 sonrası işe girenlerin hiç bir işine yaramıyor maaşta, malesef kimsenin kanun mamun bildiği yok

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