Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 18:49
Kademeli emeklilik hk( hangi yılları kapsıcak)

Kademeli emeklilik gelirse sadece 9 Eylül 1999 ile 2008 Nisan arasındaki sigortalıları mi kapsayacak yoksa 2009 /2010 gibi ileriki yıllarida mi kapsar Bilgisi olanlar lütfen yorum yapabilir mi bu konuda bilgi karışıklığı var

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