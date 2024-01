Masrafsız işlem kolaylığı sağlayan şubesiz bankacılıkla tanışın

Günde 10 tane havale yapsam, 8 TL masraf ödesem ayda 2600 TL yapar. Ben günde en az 10 havale yapıyorum. Hesapladım, geçen yılki eft, havale masrafıyla altın alsaydım maşşallah zengin olmuştum. Artık bu seneye kısmet, 2024 hedefim zengin olmak. Bu yüzden masraf ödediğim hiçbir yerde günlük işlem yapıp parayı çöpe atmıcam diye kendime söz verdim. Peki bu sene ne mi yapıyoruz? Dijital bankacılığa geçiyoruz. Yeni kurulan, genç kurumlarda masrafsız işlem imkanları çok daha geniş. Ben hem yüksek kâr payı verdiği için hesapta tuttuğum parayla yatırım da yaparım diye Hayat Finans?ı tercih ettim. Hayat Finans bahsettiğim dijital bankalara çok güzel bir örnek. Her şey online, bir çok geleneksel ıvır zıvır yok, bu da hem yüksek kâr payı hem de masrafsız işlem imkanlarını arttırıyor. Ben de ufak ufak kar ede ede birikim yaparak seneyi tamamlıcam inşallah. Bu arada kendime verdiğim sözü tutuyorum. Bir aydır her havalenin eftnin çetelesini aldım. 8'le çarpıp 2600-3000 lira arası altın alıcam her ay.