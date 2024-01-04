Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


04 Ocak 2024 19:27
Masrafsız işlem kolaylığı sağlayan şubesiz bankacılıkla tanışın

Günde 10 tane havale yapsam, 8 TL masraf ödesem ayda 2600 TL yapar. Ben günde en az 10 havale yapıyorum. Hesapladım, geçen yılki eft, havale masrafıyla altın alsaydım maşşallah zengin olmuştum. Artık bu seneye kısmet, 2024 hedefim zengin olmak. Bu yüzden masraf ödediğim hiçbir yerde günlük işlem yapıp parayı çöpe atmıcam diye kendime söz verdim. Peki bu sene ne mi yapıyoruz? Dijital bankacılığa geçiyoruz. Yeni kurulan, genç kurumlarda masrafsız işlem imkanları çok daha geniş. Ben hem yüksek kâr payı verdiği için hesapta tuttuğum parayla yatırım da yaparım diye Hayat Finans?ı tercih ettim. Hayat Finans bahsettiğim dijital bankalara çok güzel bir örnek. Her şey online, bir çok geleneksel ıvır zıvır yok, bu da hem yüksek kâr payı hem de masrafsız işlem imkanlarını arttırıyor. Ben de ufak ufak kar ede ede birikim yaparak seneyi tamamlıcam inşallah. Bu arada kendime verdiğim sözü tutuyorum. Bir aydır her havalenin eftnin çetelesini aldım. 8'le çarpıp 2600-3000 lira arası altın alıcam her ay.

Çok Yazılan Konular

kredi kartı ile konut alımı Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!arkadaşlar altın hesabı hakkında ne düşünüyorsunuz?2024 yılında ekonomiye ilişkin öngörüleriniz nelerdir?kira zammi yorumugüncel faiz oranları

Sözlük

Büyük Konuşmak 5 alışveriş yaparken satıcıyla pazarlık yapmak 1 lokal bir hiçlik mümkün mü 1 hamsi tava 2 Sanki Her Sey Biraz Felaket 2023 2 coşkun sabah 4 ölüler de zannediyorlar ki diriler her gün pilav üstü döner yiyo 1 also 2 2024 9 Geleceği unutmak 4

Son Haberler

Maharetli ellerde ney olan kamış; 5 bin ile 30 bin TL arasında alıcı buluyorAtatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandıBakan Kacır: MareNostrum 5, ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacakİran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendiOtobüste kavga ettikleri genci takip ederek bıçakladılar

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!