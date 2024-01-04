Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 19:36
Seyyanen Sorunu ne olacak ?

Bugün meraktan emekliliğe var ama olursak maaşım ne olacak diye merak ettim.

Bugün kü maaşı baz alınca yani 40.000 tl alan bir öğretmene sadece

yanlış duymadınız 22.000 tl maaş başlanıyor

Yeni zamla birlikte 8000 tl de 12.300 tl ye çıkan Seyyanen olduğu gibi düşülüyor maaştan ve emekli ikramiyenden.!

Normalde 34500 tl maaşın alacakken asgari ücretli gibi olacak!

Emekli İkramiyesinden zararımız tam : 360.000 tl

Emekli maaşında ise 1 ay da 12.500 tl !

20 yıl maaş alsak tam 2.500.000 tl !

Bu canımı çok sıktı bunun çözümü nedir.


Arizonalı
Aday Memur
04 Ocak 2024 20:18
uzun zamandır bunu dile getiriyorum ama millet halinden memnun anlaşılan, hükümet memur emeklileri için verdiği 3600 ü, bu yolla 12500 olarak geri aldı.

difficulties
Daire Başkanı
04 Ocak 2024 20:32

%70 ile emekli olan memurlardan %30 ile emekli olan memurlara evrildik. bunu dile getirince dille yapılan eylemlerde uzmanlaşmış arkadaşların dilleri bu konulara da uzayıp çemkiriyorlardı. zaten yarısından fazlası cebine giren paradan habersiz.


chosen06
Memur
04 Ocak 2024 20:59

bu arada hızlı yazınca bazı cümle vs hatalar olmuş.


Arizonalı
Aday Memur
04 Ocak 2024 21:13
şu an maalesef memurların aylık bağlama oranı %45, bu durum kanuna aykırı değil mi.
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