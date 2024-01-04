2024 es durumu sgk

hocam benim eşimin iş yeri SGK'ya yazı yazarak e-devlette görünmesini sağladı. ama o olmasa bile ilk işe giriş tarihi ile halen çalıştığını gösteren görev yeri belgesi vereceğinizden sorun olacağını sanmıyorum.

hocam benim eşimin iş yeri SGK'ya yazı yazarak e-devlette görünmesini sağladı. ama o olmasa bile ilk işe giriş tarihi ile halen çalıştığını gösteren görev yeri belgesi vereceğinizden sorun olacağını sanmıyorum.