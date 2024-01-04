Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 19:40
2024 es durumu sgk

arkadaslar basvuru süresi içerisinde 364 gün sgk günüm var fakat her ayın sgk sı bi sonraki ay yansıtıldıgı için sgk hizmet dökümünde gün sayısı eksik gibi görünüyor bu durumu yasayan varmı ne yapılmalı


katiphoca
Aday Memur
04 Ocak 2024 20:01
hocam benim eşimin iş yeri SGK'ya yazı yazarak e-devlette görünmesini sağladı. ama o olmasa bile ilk işe giriş tarihi ile halen çalıştığını gösteren görev yeri belgesi vereceğinizden sorun olacağını sanmıyorum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın2 ocak ek ders08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediAralık ek dersleri yattı mı?Rehberlikciler olarak 1 günümüz boş olsun5 Ocak 2024 ek derslerin hala yatmamış olması.Yeşil pasaportAralık ekdersi yatmamasindaki nedenler ile ilgili farklı söylemler olmasının sebebi ne?yeni maaşlarElinde Telefon İle Aniden Derse Girme

Sözlük

Büyük Konuşmak 5 2024 9 fatih altaylı 1 öveç 1 Dinlediğim şarkı 4 ios 17.3 1 Güven 1 siber zorbalık 1 mutlu musunuz 5 sakın o linke tıklamayın 4

Son Haberler

Maharetli ellerde ney olan kamış; 5 bin ile 30 bin TL arasında alıcı buluyorAtatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret eden iki kardeş tutuklandıBakan Kacır: MareNostrum 5, ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacakİran'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendiOtobüste kavga ettikleri genci takip ederek bıçakladılar

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!