Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 20:05
İller arası hk bilgi

Eşimle 1. Bölge d grubundayız . iller arasıyla 2. Bölge a grubuna giden eşlerden biri 1. Bölge d grubunda olan eşini yanına çeker mi yoksa yine doluluk oranına bakarlar


keyifi
Aday Memur
04 Ocak 2024 20:26

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama MADDE 26 - (1) İlgililerin talebi


keyifi
Aday Memur
04 Ocak 2024 20:27

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama

MADDE 26 ? (1) İlgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün

hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet

grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere; D

hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere PDC?nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir. (Ek

cümleler:RG-16/1/2020-31010) 1, 2, 3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz.

keyifi, 9 dk. önce

Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama MADDE 26 - (1) İlgililerin talebi

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