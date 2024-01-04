Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


04 Ocak 2024 20:25
İcra Fazla kesilen para
bugün bulunduğum şehirden ,İstanbul icra dairesine fazla kedilen paranın iadesi için dilekçe yazıp yolladık ,ne kadar sürer paranın hesabıma yatması bilen birileri cevaplarsa sevinirim

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