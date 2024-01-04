Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 20:50
PİKTES
Piktes te görev yapan öğretmenin görev süreleri uzman öğretmen hesabına yani 10 yıla dahil edilir mi? Ayrıca dahil edilirse 2/3 mu yoksa tamamı mi eklenir?

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