Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ocak 2024 20:54
Eğitim Tayini Km Sınırı

Herhangi bir km kısıtlaması,sınırı var mı?


0Kratos
04 Ocak 2024 21:05

Daha doğrusu eğitim tayini aldığım şehirde merkez harici ilçeye verilme ihtimalim var mı?


0Kratos
04 Ocak 2024 21:06

Bunu kısıtlayan bir madde vs bulunuyor mu acaba?

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