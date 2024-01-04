Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Ocak 2024 21:01
Eş durumu ve il emri ile ilgili acil cevap

Farklı illerde görev yapan öğretmen eşlerin her ikisinde ilk aşamaya başvurup ikinci aşamada tercih edilebilecek kadro olmadığından başvurmadığında il emri nasıl işliyor bilgisi olan hocamız var mı?


Arifsamet
04 Ocak 2024 21:02

*başvuramazlarsa

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