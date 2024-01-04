Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 21:01
Engelli Raporu Süresini Uzatmasam/Yeni Rapor Almasam Sorun Yaşar mıyım?

31 Aralık 2023 tarihinde en son ki engelli raporu geçerlilik süresi doluyor. Doktorum her sene seni emekli edelim diyorlar demişti. Bu senede bariz bir emekli etme girişimi oldu önceki seneler gizli kapaklı doktor ile görüşüyorlarmış bu sefer ki aleni oldum. Rapor psikiatri'den olunca ilaçların ve rahatsızlığın etkisi ile diğer normal/sağlıklı personeller kadar verimli olamayınca rahatsızlık atak, kriz sürecinde olunca oluyor genelde bu tür girişimler. Bir de dediğim gibi psikiatri raporu göze batıyor sizce yeniden rapor alsam mı. Rahatsızlığım çok ciddi manada ilerler ise ileride tekrar rapor alıp emekli olabiliyorum diye biliyorum zaten EKPSS iel atandım... Tekrar rapor başvurusunda bulunayım mı bulunmayım mı?

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