Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ocak 2024 21:15
Yaş haddi emeklilik

01/01/2024 tarihinde yaş haddinden emekli oldum(doğum tarihi 01/01/1959) Mesleğim teknisyenlik üniversitede çalışan idari personeldim lise mezunu 40 yıllık hizmetim oldu. Edevletten kontrol sağladığımda 12.100 tl emekli maaşı görünüyor. Emekli ikramiyeside 499.910 tl burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum lütfen bu konuda yardımcı olur musunuz ? nereye başvurmalıyım ya da hesap doğru mudur? Teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim.

Çok Yazılan Konular

Görevde Yükselme ve Ünvan DeğişikliğiÜniversite de tekniker olmakBelediye Nakil İşlemleri süreci2024 Naklen Atama KontenjanlarıBelediyede GİH Kadrosundan THS Kadrosuna Geçişte Başka Belediyeye Nakil KonusuİBB Mülakat'a çağrıldımEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarZabıta Olmaya Hak Kazandım Ancak EGM Personeliyimİşe Başlama Tebligatı HakkındaYıllık İzin Hk.

Sözlük

bir koltuğa iki karpuz sığmaz 1 Geleceği unutmak 4 Merhametli insan 5 nil 2 İnsan detoksu 4 Sözlükçülerin ocak ayı su faturası miktarı 16 Canım sıkıldı 2 sakın o linke tıklamayın 4 dünyanın en fakir ülkesi 5 omayraaa 1

Son Haberler

Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybettiCHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıKYGM Tematik Kış Kampları'nın 8'incisi düzenlenecekOturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk hayatını kaybettiUsta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!