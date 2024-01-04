Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Ocak 2024 21:31
Onkolojiden %40 engelli raporu olan emekli olabiliyor mu
Merhava. 2011 yilindan beri 4c emekli sandigina bagli olarak calisan devlet memuruyum. Sonradan gecirdigim kanser hastaligindan oturu %41 engelli raporum var. Emeklilik icin 18 yil sigorta suresi gerekiyor. Fakat sgknin 2021 yilinda cikan hastalik listesinde belirtilen sartlari hastaligim karsilamiyor. Bu durumda %40 rapor ile emekli olamayacak miyim? Benzer durumda onkoloji hastasi olan var mi

Çok Yazılan Konular

Erken Emekli olan memurlar Engelli atamasıMezun olunan bölümEngelli memur maaş farkı ne kadar2014-2022 yılları arası çıkmış EKPSS sorularıEngelli memur çalışan emeklilikte SGK 28/09/2021 tarihli 31612 sayılı yönetmeliğe takılanlar var mı?

Sözlük

ios 17.3 1 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 3 öveç 1 fatih altaylı 1 boş yapmak 2 İnsan detoksu 4 sözlük kuralları 19 fakir olduğunuzu belli eden sözler 2 Şikayet et butonu 2 bir koltuğa iki karpuz sığmaz 1

Son Haberler

Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybettiCHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıKYGM Tematik Kış Kampları'nın 8'incisi düzenlenecekOturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk hayatını kaybettiUsta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!