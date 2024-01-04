Onkolojiden %40 engelli raporu olan emekli olabiliyor mu

Merhava. 2011 yilindan beri 4c emekli sandigina bagli olarak calisan devlet memuruyum. Sonradan gecirdigim kanser hastaligindan oturu %41 engelli raporum var. Emeklilik icin 18 yil sigorta suresi gerekiyor. Fakat sgknin 2021 yilinda cikan hastalik listesinde belirtilen sartlari hastaligim karsilamiyor. Bu durumda %40 rapor ile emekli olamayacak miyim? Benzer durumda onkoloji hastasi olan var mi

Merhava. 2011 yilindan beri 4c emekli sandigina bagli olarak calisan devlet memuruyum. Sonradan gecirdigim kanser hastaligindan oturu %41 engelli raporum var. Emeklilik icin 18 yil sigorta suresi gerekiyor. Fakat sgknin 2021 yilinda cikan hastalik listesinde belirtilen sartlari hastaligim karsilamiyor. Bu durumda %40 rapor ile emekli olamayacak miyim? Benzer durumda onkoloji hastasi olan var mi