Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


04 Ocak 2024 21:32
Hizmet birleştirme
merhaba ben memur olmadan önceki 4 yıllık sigortamı birleştirme yapmıştım ama derece kademeden düşülmemiş.Bu kanunda hangi madde de geçiyor acaba.

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