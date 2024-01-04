Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 21:57
Adli Tıp Kurumu Hk.

Merhabalar. Adli Tıp Kurumu'nu bilen arkadaşlar kurum hakkında bilgi verebilir misiniz? İstanbul genel müdürlük, çalışma ortamı ve genel şartları nasıl? Servis var mı? Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kurumda hangi görevleri yerine getirmektedir, iş yoğunluğu nasıl? Ayrıca döner sermayeden vhki'de yararlanıyor mu? Bakanlıklara bağlı kurumlar içinden çalışma ortamı olarak tavsiye edilecek bir kurum mudur? Teşekkürler.

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