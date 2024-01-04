Özel İdare

2010 yılında memur olarak açıktan atama ile üniversite bünyesinde göreve başladım. 2023 yılı mayıs ayında naklen atama ile özel idareye atandım. yaklaşık 14 yıl hizmetim var. görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında müdür ya da şef kadrosuna başvurabilir miyim? çalıştığım birimde tek memurum.

2010 yılında memur olarak açıktan atama ile üniversite bünyesinde göreve başladım. 2023 yılı mayıs ayında naklen atama ile özel idareye atandım. yaklaşık 14 yıl hizmetim var. görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında müdür ya da şef kadrosuna başvurabilir miyim? çalıştığım birimde tek memurum.