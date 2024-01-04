Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ocak 2024 22:09
yök personel alımı
Geçen ay yök personel alımına başvuran var mı

Çok Yazılan Konular

Üniversite Sözleşmeli Büro Personeli yer değişikliğiSözleşmeliden kadroya geçişte bir yıl beklemek gerekir mi?Kadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Üniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.Merkezi alımbüro personeli- veznedarDSİ'de yapılan haksızlıkSözleşmeli Büro Personeli Eş Durumundan Tayinyeni atanan sozlesmeli es durumu tayini4/B liyim. Aralık atamasında kadrolu atanırsam süreç nasıl işliyor ?

Sözlük

also 2 Geleceği unutmak 4 omayraaa 1 İnsan detoksu 4 2024 6 Sözlükçülerin 2024 yılından beklentileri 3 lovelock mağarası 1 coşkun sabah 4 Şikayet et butonu 2 güne bir söz bırak 14

Son Haberler

Otomobil ile tanker çarpıştı: 10 aylık bebek hayatını kaybettiCHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıKYGM Tematik Kış Kampları'nın 8'incisi düzenlenecekOturduğu binanın 11'inci katından düşen çocuk hayatını kaybettiUsta sanatçı Ayla Algan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!