muvazzaf astsubay kekemelik

Mesleğimde 2. Yılımı doldurdum, muvazzaf astsubayım. Kuvvete girdikten sonra konuşma bozukluğu, kendimi ifade edememe,aşırı heyecan, kalp atışımdan belli, heyecandan nefesim yetmiyor bazen konuşurken, kendimi telafüz edemiyorum, bazı kelimeleri kurarken " işte,böyle,şöyle" gibi kelimeleri defalarca kekeler oldum. Bazı cümleleri içimden kırk defa düşünüyorum karşıdaki kişiye aktarmak için. Konuşma bozukluğundan şüpheleniyorum ama meslek hayatıma engel teşkil eder diye herhangi bir psikoloğa da gitmedim şimdiye kadar.. son zamanlarda aşırı rahatsız olmaya başladım bu durumdan.. bir fikri yardımı olacak böyle bir duruma şahit olan varsa lütfen yardım edermisiniz nasıl bir yol izlemeliyim.. psikoloğa gitsem direk tanı yazıcak ve muharip sınıfta sıkıntı yaşayacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum

Mesleğimde 2. Yılımı doldurdum, muvazzaf astsubayım. Kuvvete girdikten sonra konuşma bozukluğu, kendimi ifade edememe,aşırı heyecan, kalp atışımdan belli, heyecandan nefesim yetmiyor bazen konuşurken, kendimi telafüz edemiyorum, bazı kelimeleri kurarken " işte,böyle,şöyle" gibi kelimeleri defalarca kekeler oldum. Bazı cümleleri içimden kırk defa düşünüyorum karşıdaki kişiye aktarmak için. Konuşma bozukluğundan şüpheleniyorum ama meslek hayatıma engel teşkil eder diye herhangi bir psikoloğa da gitmedim şimdiye kadar.. son zamanlarda aşırı rahatsız olmaya başladım bu durumdan.. bir fikri yardımı olacak böyle bir duruma şahit olan varsa lütfen yardım edermisiniz nasıl bir yol izlemeliyim.. psikoloğa gitsem direk tanı yazıcak ve muharip sınıfta sıkıntı yaşayacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum