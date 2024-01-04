Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Ocak 2024 22:20
muvazzaf astsubay kekemelik
Mesleğimde 2. Yılımı doldurdum, muvazzaf astsubayım. Kuvvete girdikten sonra konuşma bozukluğu, kendimi ifade edememe,aşırı heyecan, kalp atışımdan belli, heyecandan nefesim yetmiyor bazen konuşurken, kendimi telafüz edemiyorum, bazı kelimeleri kurarken " işte,böyle,şöyle" gibi kelimeleri defalarca kekeler oldum. Bazı cümleleri içimden kırk defa düşünüyorum karşıdaki kişiye aktarmak için. Konuşma bozukluğundan şüpheleniyorum ama meslek hayatıma engel teşkil eder diye herhangi bir psikoloğa da gitmedim şimdiye kadar.. son zamanlarda aşırı rahatsız olmaya başladım bu durumdan.. bir fikri yardımı olacak böyle bir duruma şahit olan varsa lütfen yardım edermisiniz nasıl bir yol izlemeliyim.. psikoloğa gitsem direk tanı yazıcak ve muharip sınıfta sıkıntı yaşayacağım. Ne yapacağımı bilmiyorum

memur033
Memur
04 Ocak 2024 22:37
Özel bi psikoloğa git hocam kayıtlarada geçmez ordan da durumun neyi gerektiriyorsa dil terapisi yada varsa bi psikolojik sorun ona göre tedavi olursun kaçıp korkarsan daha fazla ilerler

Freebirdfreeman
Aday Memur
04 Ocak 2024 22:42
bana özelden ulaş

Ultraasla
Aday Memur
04 Ocak 2024 22:44
izniniz yok uyarısı geliyor, rica etsem siz yazarmısınız bana.
Freebirdfreeman, 1 saat önce
bana özelden ulaş

Freebirdfreeman
Aday Memur
04 Ocak 2024 22:46
şimdi yazabilirsin
Ultraasla, 1 saat önce
izniniz yok uyarısı geliyor, rica etsem siz yazarmısınız bana.
Toplam 4 mesaj

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